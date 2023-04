10 apr 2023 14:30

“L’ARRESTO? PENSAVO DI ESSERE SU ‘SCHERZI A PARTE’” - MICHELE PADOVANO, EX ATTACCANTE DELLA JUVENTUS, RACCONTA L’ODISSEA GIUDIZIARIA, DURATA 17 ANNI - FU ACCUSATO DI ESSERE UN NARCOS: “MI HANNO TRATTATO COME FOSSI L’ESCOBAR ITALIANO. A CUNEO MI MISERO IN ISOLAMENTO PER 10 GIORNI. POI VENNI TRASFERITO A BERGAMO PER 3 MESI. FISICAMENTE FU DEVASTANTE. DOPO L’ASSOLUZIONE HO PIANTO. NON PORTO RANCORE. TRA I MIEI EX COMPAGNI L’UNICO A STARMI VICINO E’ STATO…” - IL MONDIALE 2006 VISSUTO IN UNA CELLA...