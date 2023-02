17 feb 2023 15:30

“S’IMPARA ANCHE DAI K.O., MI RIMETTO A LAVORARE” - JACOBS PERDE L’IMBATTIBILITÀ NEI 60 METRI INDOOR - IN FRANCIA, A LIEVIN, IL CAMPIONE OLIMPICO SI ARRENDE AL KENIANO OMANYALA (6’’54): È SECONDO IN 6’’57 DAVANTI ALL’IVORIANO CISSÉ (6’’59). DOPO IL DEBUTTO NON ESALTANTE A LODZ, DIECI GIORNI FA, ERA ATTESO UN MIGLIORAMENTO… – VIDEO