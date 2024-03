“L’INCHIESTA SUL DOSSIERAGGIO CONTRO GRAVINA? IO E LA LAZIO NON C'ENTRIAMO NULLA" – LOTITO A GAMBA TESA SULL’INCHIESTA DI PERUGIA: “NON CONOSCO NESSUNO NÉ I FATTI, DIFFIDO CHI ACCOSTA IL MIO NOME A QUESTA VICENDA” – SUL RUOLO CHIAVE NELL’INDAGINE DI EMANUELE FLORIDI, EX COLLABORATORE DI GRAVINA, PASSATO NELL’ORBITA DEL PATRON BIANCOCELESTE: “È AMICO DI TUTTO IL MONDO NON SOLO DI LOTITO…”

GIUSEPPE GRAVINA - CLAUDIO LOTITO

(ANSA) "L'inchiesta sul dossieraggio? La Lazio non c'entra nulla, né il sottoscritto. Ho fatto un comunicato ufficiale per smentire categoricamente e diffidare chiunque accosta a questa vicenda il mio nome che usano come cassa di risonanza. Non conosco nessuno né ho conoscenza dei fatti". Così ai microfoni di Sky Sport Claudio Lotito sulla vicenda dell'inchiesta di Perugia. "Sono stato chiamato per sapere se conoscessi alcune persone presenti in questa vicenda. Ma non sono a conoscenza di nulla, né ho mai trattato nulla. Il primo che accosta il mio nome a questa vicenda subirà le conseguenze preposte dalla legge".

"Ma io in questa vicenda non conosco nessuno, non sono mai entrato nelle vicende e non ho neanche la conoscenza dei fatti - ha aggiunto Lotito - Sono stato chiamato perché alcune persone, compreso Emanuele Floridi, che sanno tutti, è una persona con cui ho un rapporto come lui ha un rapporto con tutti i presidenti di Serie A e di Serie B. E con lo stesso Gravina, perché io l'ho conosciuto da Gravina. Allora hanno voluto sapere se io conoscessi le persone che oggi sono attenzionate. Hanno visto che io non conosco nessuno".

claudio lotito

"Peraltro - ha sottolineato - sono stato chiamato e sono andato subito, senza avvalermi delle mie prerogative da parlamentare, l'ho fatto perché non ho nulla da nascondere. Oggi ho fatto un comunicato ufficiale dichiarando e diffidando tutte le persone che utilizzano il mio nome accostandolo a questi problemi e soprattutto per lasciare intendere eventuali mie considerazioni su questo tema. Io su questo tema non sono a conoscenza di nulla e non ho mai trattato nulla. Quindi l'ho detto apertamente e lo ridirò oggi pubblicamente: il primo che si azzarda ad accostare il mio nome a questa vicenda avrà le conseguenze preposte da quello che prevede la legge".

claudio lotito

Inchiesta Perugia: Lotito, 'Floridi? E' amico di tutti'

(ANSA) - "Cercano di dire sempre, in tutte le cose 'amico di Lotito', ma Floridi è amico di tutti, non solo di Lotito, è amico di tutto il mondo di tutti i presidenti della Lega di serie A. Confondono strumentalmente il piano politico dai fatti personali che non hanno nulla a che vedere": così il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ai microfoni del Tg1, in una intervista telefonica andata nell'edizione delle 20 più ampia rispetto a quella diffusa nell'edizione delle 13.30 nell'ambito di un servizio sull'inchiesta di Perugia.

emanuele floridi

Lotito, 'confusi strumentalmente politica e privacy'

(ANSA) - I presunti tentativi di dossieraggio al centro dell'inchiesta dei pm di Perugia agitano le acque anche nel mondo del calcio e tra i nomi eccellenti finiti sotto i riflettori in queste ore c'è il presidente della Lazio, ex proprietario della Salernitana e senatore di Forza Italia Claudio Lotito. Che reagisce: "confondono strumentalmente il piano politico con dei fatti personali che non hanno nulla a che vedere con la vicenda" dei dossier, dice prima di mandare una nota che smentisce anche il suo legale. Conoscenze e vicende sul patron biancoceleste emergono in un'indagine nei confronti del presidente della Figc Gabriele Gravina, che sarebbe stata pilotata dai due indagati chiave, il finanziere Pasquale Striano e il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati.

maurizio gasparri claudio lotito meloni lotito claudio lotito foto di bacco gravina lotito claudio lotito e luca ciriani al ristorante del senato