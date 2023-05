“L’INIZIO DI 2023 NON È ANDATO COME VOLEVO A LIVELLO DI RISULTATI, MI ASPETTAVO DI PIÙ” – LORENZO MUSETTI ARRIVA A ROMA DOPO LA SEMIFINALE DI BARCELLONA: “SPERO DI GIOCARE IL DERBY CON ARNALDI. NON AVVERTO PESANTEZZA O ANSIA” – DJOKOVIC SI ALLENA (TRA GLI APPLAUSI) CON SINNER E AL TERMINE DELLA SEDUTA URLA: “FORZA MILAN, SEMPRE” – FOTO BY MEZZELANI + VIDEO

Novak Djokovic viene accolto alla grande dal pubblico, il campione in carica degli ?@InteBNLdItalia? si allena con Francisco Cerundolo ??? pic.twitter.com/kyIT1vmPvw — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) May 10, 2023

Da sportface.it

musetti

“Sono contento di tornare a Roma dopo averlo saltato per l’infortunio alla coscia dello scorso anno. Finora mi sono sempre sentito protetto dal pubblico e non ho mai vissuto il torneo con pesantezza ed ansia. Schwartzman o Arnaldi? Spero di giocare il derby”.

Lorenzo Musetti è pronto per gli Internazionali BNL d’Italia 2023. Reduce dalla sconfitta di Madrid contro Yannick Hanfmann, il numero due d’Italia è comunque partito con il piede giusto sulla terra europea. I quarti di finale di Monte-Carlo e la semifinale di Barcellona hanno ridato fiducia all’allievo di Simone Tartarini: “L’inizio di 2023 non è andato come volevamo a livello di risultati, mi aspettavo di più. La stagione sulla terra però è iniziata bene e sento di arrivare qui con un’ottima preparazione. Mi auguro di poter arrivare in fondo. Ho già giocato sul Centrale in allenamento con Fognini e Sonego e devo dire che da subito ho sentito tanta energia nell’aria. L’affiatamento con i tifosi è un punto a favore per noi azzurri”.

djokovic sinner

Dopo la sconfitta a Madrid, Musetti ha rinunciato alla trasferta sarda per il Challenger 175 di Cagliari. Alla vigilia degli Internazionali d’Italia il carrarese è iscritto anche al Challenger 175 di Torino, dove potrebbe andare in caso di eliminazione prematura: “A Torino non ci voglio pensare perché spero di fare bene qui a Roma, ma se non dovesse andare come spero potrebbe essere un’opzione. Mi sono allenato molto e mi sento pronto per giocare qui. Invece Cagliari l’ho saltato perchè dopo Madrid sentivo di dover lavorare un po’ e quindi ho sfruttato l’eliminazione prematura per mettere fieno in cascina”. Come rimarcato l’inizio della stagione sul rosso è stato buono per Musetti, che però già dopo l’Australian Open aveva disputato lo swing della terra rossa sudamericana: “Sono partito per fare un’esperienza nuova e non è andata benissimo. I tre tornei hanno infatti condizioni completamente diverse e lì non è facile per nessuno vincere. L’anno prossimo non so se la riproverò come esperienza, al momento è difficile fare previsioni perché manca tanto. Probabilmente però potrei giocare i tornei indoor europei nell’inverno 2024”.

Nole Djokovic in allenamento al foro italico - foto Dallavecchia GMT 235 SONEGO MUSETTI 56 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 235 sinner musetti nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 233 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 232 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 234 Nole Djokovic in allenamento al foro italico - foto Dallavecchia GMT 229 nole djokovic in allenamento foto dallavecchia gmt 229 Jannik Sinner in allenamento al foro italico foto Dallavecchia GMT 240 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 243 jannik sinner in allenamento foto dallavecchia gmt 244 SONEGO MUSETTI