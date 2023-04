30 apr 2023 13:42

“C’E’ UN GATTO IN PISTA” – BRIVIDO FELINO A BAKU CHE GENERA UNA SURREALE INCOMPRENSIONE VIA RADIO FRA LECLERC E IL MURETTO FERRARI - "I SAD CAT, NOT CUT", (HO DETTO GATTO, NON TAGLIO) – IL DUELLO DA COATTI DEL RACCORDO ANULARE TRA RUSSELL E VERSTAPPEN SHOCK: PRIMA LO SCONTRO IN PISTA E POI DURO FACCIA A FACCIA NEI BOX – LA RED BULL DELL’OLANDESE PRESENTAVA UNO SQUARCIO…