“E’ LA STAGIONE PIÙ GRANDE NELLA STORIA DEL NAPOLI” - PAOLO CONDÒ: “LA SCHIACCIANTE (E SPETTACOLARE: OSIMHEN È UNO SHOW IPER-REALISTA) SUPERIORITÀ DELLA SQUADRA DI SPALLETTI HA PRODOTTO UN EFFETTO SULLE RIVALI COME LA LUNA SULLE MAREE: NON SOLTANTO LE HA DISSUASE DA QUALSIASI RIBELLIONE, MA HA TOLTO LORO LA CAPACITÀ DI TROVARE UN RITMO, SIA PURE PIÙ BLANDO, PER COMPETERE CON DECISIONE PER GLI ALTRI TRAGUARDI…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

Un anno di Napoli in un gol. Il dai e vai fra Di Lorenzo e Anguissa. Il lungo taglio diagonale del terzino per recare la palla a Kvaratskhelia. Il colpo di tacco a sorpresa per attivare la sovrapposizione di Olivera. Il cross al bacio sul secondo palo per Osimhen. Il colpo di testa in estensione del nigeriano, talmente chirurgico da accarezzare la parte interna del legno senza cambiare direzione. Un gol che è un compendio di tattica, genio, tecnica e precisione: il terzo di quattro (a zero), il sacco di uno stadio, quello del Torino, che nelle precedenti 12 gare interne aveva subito soltanto otto reti. La stagione più grande nella storia del Napoli […] fila senza incontrare opposizione verso i due mesi che ne definiranno la dimensione in 4K.

Ormai è chiaro che la schiacciante (e spettacolare: Osimhen è uno show iper-realista) superiorità della squadra di Spalletti ha prodotto un effetto sulle rivali come la luna sulle maree: non soltanto le ha dissuase da qualsiasi ribellione, ma ha tolto loro la capacità di trovare un ritmo, sia pure più blando, per competere con decisione per gli altri traguardi.

Il Milan di campionato è una barca senza motore in balia della corrente: appena incrocia uno scoglio tosto […] il castelletto difensivo […] palesa una nuova fragilità, e l’attacco trascurato dall’ultimo mercato si dissolve. […] La Lazio […] non delude per nulla visto che è salita al 2° posto, viaggia con 9 punti di vantaggio sull’anno scorso e ieri ha vinto anche il secondo derby. Certo, la sensazione è che Sarri abbia scelto di spostare le sue fiche sul posto Champions togliendole dalla Conference […]

La Lazio ha giocato con la Roma al gatto col topo dopo la colpevole uscita di scena di Ibanez, che fa scopa con la sciocchezza di Kumbulla che la scorsa settimana costò la sconfitta dal Sassuolo. Il derby è una partita acida e violenta, giocarla sul filo dei nervi — lo stato abituale dei giallorossi — esponeva a grandi rischi. Nei due turni di squalifica di Mourinho la Roma non ha raccolto un punto […]

Ecco, allargando la visuale la classifica del 2023 — 12 partite — dice chiaramente che è la Juve la seconda forza del torneo (25 punti contro i 22 della Lazio e i 20 di Inter, Roma e Sassuolo). Nulla di male nel fatto che Allegri lo rivendichi, lui è il responsabile della squadra e deve motivarla all’inseguimento del 4° posto: le questioni giudiziarie esistono, ma esulano dalla sua sfera d’intervento. […]

