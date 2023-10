Valentina Errante per il Messaggero - Estratti

lorenzo pellegrini e la moglie veronica martinelli

Una vicenda torbida e dai contorni non ben definiti sulla quale ora indaga la procura di Parma. Dopo l'inchiesta sulle scommesse ei siti illegali che ha sconvolto il mondo del calcio è il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini a trovarsi nella bufera con una escort che lo accusa di stalking.

Le denunce della ragazza sono state presentate a Roma, Parma e Avezzano. Le indagini sono in corso, ma non è detto che dietro agli esposti non si celi una tentata estorsione rispetto alla quale il calciatore azzurro, esasperato, ha tentato di trovare soluzioni più rapide rispetto a quelle della giustizia.

Del resto nei giorni scorsi sull'account Instagram della moglie erano comparsi molti commenti significativi sotto forma di sospetti bot: «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a metà luglio? L'hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà di luglio». E ancora: «Puoi dire a quell'ossessionato di tuo marito di smetterla con i tuoi hacker e lo stalking, ha già quattro denunce alla polizia».

lorenzo pellegrini e la moglie veronica martinelli

È ancora l'ex paparazzo Fabrizio Corona, con toni scandalistici e da mestatore, a pubblicare sulla sua pagina l'audio di una conversazione telefonica in cui la ragazza racconta la sua versione.

Il calciatore smentisce tutto e sul suo profilo, annuncia querele e scrive: «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto.

Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia - ha aggiunto Pellegrini - Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene».

lorenzo pellegrini

(...) I pm di Roma non sono del tutto convinto che la versione della ragazza sia genuina. Comunque stabilizzano che la competenza non è loro. Così mandano gli atti a Parma, dove l'inchiesta è ancora in corso

L'OMBRA DI UN RICATTO

Estratto da repubblica.it

“Le puttane si pagano. Lo sai che il sequestro di persona sono una ventina di anni di carcere?”. Le offese sui social che sembrano nascondere l’ombra di un ricatto. Da giorni i profili Instagram del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e di sua moglie Veronica Martinelli sono stati letteralmente presi di assalto da una serie di account fake. L’impressione, scorrendo i commenti, è quella di un attacco bot orchestrato in maniera scientifica. I messaggi infatti risalgono tutti a 5 giorni fa.

LORENZO PELLEGRINI lorenzo pellegrini luciano spalletti lorenzo pellegrini lorenzo pellegrini e la moglie veronica martinelli