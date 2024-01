22 gen 2024 14:25

“LA SAMPDORIA TORNI A FERRERO” - DOPO LA DISPUTA GIUDIZIARIA CHE HA VISTO IL CLUB BLUCERCHIATO PASSARE NELLE MANI DI MATTEO MANFREDI E ANDREA RADRIZZANI, GIANLUCA VIDAL, SOCIO UNICO DI "SPORT E SPETTACOLO HOLDING" (SSH), SOCIETÀ RICONDUCIBILE AI FERRERO, HA PRESENTATO RICORSO IN TRIBUNALE PER ANNULLARE LA CESSIONE DELLA SAMP - LA SENSAZIONE È CHE, IN QUESTA SUA INIZIATIVA LEGALE, VIDAL ABBIA AGITO IN AUTONOMIA, SENZA CONDIVIDERLA CON GLI AVVOCATI DI "VIPERETTA" CHE PROSEGUONO LE TRATTATIVE CON GLI ATTUALI PROPRIETARI DEL CLUB PER…