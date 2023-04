12 apr 2023 09:30

“SCEMONE” INZAGHI, A CHI? IL TIFOSO INTERISTA MENTANA SCATENATO DOPO LA NOTTE MAGICA DI LISBONA: “AMEREI RISENTIRE LA VOCE DI CHI VOLEVA LIQUIDARE INZAGHI, BARELLA, BROZOVIC E LA SQUADRA INTERA. L’INTER È IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA, HA VINTO L'ANDATA IN TRASFERTA NEI QUARTI DI CHAMPIONS ED È IN CORSA PER ARRIVARE TRA LE PRIME QUATTRO IN CAMPIONATO DOPO AVER VINTO LA SUPER COPPA ITALIANA. NON RICORDO ANNATE SIMILI DAL 2010” – LA TRASFERTA DEL MAI PALUDATO ‘GNAZIO LA RUSSA: VIDEO