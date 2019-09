NON TUTTE LE VITE VANNO IN FUMO ALLO STESSO MODO – IL RISCHIO DI CANCRO AL POLMONE NON È UGUALE PER TUTTI I FORTI FUMATORI – LO DICE UNO STUDIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO CHE SCARDINA L'IDEA CHE NON SIA POSSIBILE EFFETTUARE UNA DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA POLMONARE DIMOSTRANDO CHE…