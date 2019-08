LA “SCIABOLATA” DI PICCININI: “DOPO L’ANNO SABBATICO SONO A DISPOSIZIONE” – SU TWITTER PARTE L’APPELLO PER IL RITORNO DEL TELECRONISTA, E LUI RISPONDE TRA IL SERIO E IL FACETO: “VORREI PRECISARE CHE NON DIPENDE SOLO DA ME DEVO TROVARE QUALCUNO AMANTE DEL VINTAGE…” – VIDEO

Caro amico mio, vorrei precisare che non dipende solo da me. Dopo l’anno sabbatico sono a disposizione, ma ora devo trovare qualcuno amante del vintage come i ragazzi di @marcoliorni ??? https://t.co/sors1MCqq3 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) August 12, 2019

Cerchiamo una postazione per Sandro Piccinini. Il Re delle telecronache è ancora a spasso. Dopo l'anno sabbatico è pronto a rimettersi in gioco e a disposizione ma l'uomo della "sciabolata tesa" e del "mucchio selvaggio" non ha ricevuto offerte in questo periodo e rischia di rimanere a spasso.

È stato lo stesso giornalista ex Mediaset a rivelarlo in uno scambio di battute con un "account parodia" a lui dedicato su Twitter. Al suo "Piccinini, torna tra noi ti prego", il telecronista ha risposto:

"Caro amico mio, vorrei precisare che non dipende solo da me. Dopo l'anno sabbatico sono a disposizione, ma ora devo trovare qualcuno amante del vintage". Dopo anni interi a fare telecronache, ad accompagnarci nelle notti di Champions, Sandro Piccinini rischia di dover guardare da casa anche questa edizione della competizione. Non c'è nessuno interessato alle sue telecronache?

