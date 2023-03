“LA SCONFITTA CON LA LAZIO? SARRI È STATO PARACULO, HA BLOCCATO I DUE TERZINI” – DE LAURENTIIS NON FA DRAMMI DOPO IL KO AL MARADONA. “SCONFITTA SALUTARE, ALTRIMENTI UNO SI SIEDE. CHAMPIONS O SCUDETTO? MI AUGURO ENTRAMBI. COSA SUCCEDERÀ SE IL BARI SARÀ PROMOSSO IN SERIE A? LO CEDEREMO A QUALCUNO CHE CI DOVRÀ DARE GARANZIA DI SAPER GESTIRE UNA SQUADRA DI CALCIO COME SI FA CON UN’OPERA DELL’INGEGNO”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

«La sconfitta con la Lazio è salutare, altrimenti uno si siede. Sarri è stato molto paraculo, invece che giocare alto ha bloccato i due terzini..»

A De Laurentiis è stato chiesto se preferirebbe che il Napoli vincesse lo scudetto o la Champions. Questa la sua risposta.

«Champions o scudetto? Mi auguro entrambi».

Ancora, De Laurentiis ha parlato del Bari, di cosa accadrebbe nel caso il Bari salisse in Serie A.

«Credete che se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto qui per 19 anni? Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo differenziandola dalle pur belle altre città d’Italia.

Lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Cosa succederà se sarà promosso in Serie A? Lo cederemo a qualcuno che ci dovrà dare garanzia di saper gestire una squadra di calcio come si fa con un’opera dell’ingegno».

