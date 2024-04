“LO SCUDETTO DI CARTONE? È QUELLO CHE MI FA GODERE DI PIÙ” - IL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO LA RUSSA, GRANDE TIFOSO DELL’INTER, PROVOCA ANCORA LA JUVENTUS: "MORATTI HA DETTO CHE SE NON CI FOSSERO STATE LE “COSE NOTE” SAREMMO A QUOTA 25 SCUDETTI - IL TITOLO ASSEGNATO DOPO CALCIOPOLI? E’ LO SCUDETTO CHE CI INORGOGLISCE DI PIÙ PERCHÉ SANCISCE CHE NOI ERAVAMO GLI UNICI DI QUELLI IN TESTA A NON AVER IMBROGLIATO”

Estratti da corriere.it

(…)

LA RUSSA E I CALCIATORI DELL'INTER

«So che i milanisti hanno avanzato una proposta — scherza —. In un campionato ci sono troppe partite e propongono di abolirne due: i derby...». Non si trattiene La Russa, che ne ha per tutti, anche per la Juventus e il suo ex presidente Andrea Agnelli, che subito dopo il trionfo interista ha ricordato a tutti su X (il vecchio Twitter) come i bianconeri avessero raggiunto lo storico traguardo della seconda stella molto tempo prima, nel 1982:

«Forse fino a lì la meritava. Sono quelli dopo di cui non mi vanterei troppo...», ha aggiunto il fondatore di Fratelli d’Italia: «Moratti ha detto che se non ci fossero state le “cose note” saremmo a quota 25 scudetti e io seguo quello che dice il grande presidente Moratti. Il cosiddetto “scudetto di cartone” che ci hanno assegnato dopo Calciopoli? Quello mi fa godere. Anzi, è lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato».

ignazio la russa ignazio la russa - braccio alzato

la russa

(…)