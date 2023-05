“LO SCUDETTO DEL NAPOLI È UNA PERNACCHIA IN FACCIA A CERTI GIOCHETTI” – ROBERTO SAVIANO: “DOPO 20 ANNI NON VINCE UNA SQUADRA DEL NORD. E’ LO SCUDETTO DEL MERITO. SAREBBE DA STUPIDI NEGARE CHE IL NORD ITALIA È UN LUOGO PIÙ RICCO RISPETTO AL SUD” - A MAURIZIO DE GIOVANNI SCAPPA LA PENNA: “È LA FESTA NON DI UNA SQUADRA, MA DI UN POPOLO. E DURERÀ PER SEMPRE”

Maurizio De Giovanni per “la Stampa”

Non guardate.

Non guardate Napoli, per favore.

maurizio de giovanni

Non guardate questa città adesso che è in festa, adesso che è azzurra in ogni minima parte. Non considerate questo momento di assoluta, insuperabile felicità collettiva, fatta di sorrisi e di abbracci e di canzoni, una specie di gigantesco flash mob con un milione di ballerini e di musicisti spontanei pronti a far scattare cori e balli di gruppo nelle stazioni della metropolitana, nelle piazzette e nei bar, e perfino nei negozi.

Non vale la pena, sapete. Perché la festa non finirà così presto, dissolvendosi nel momento travolgente della matematica conclusiva. Certo, adesso è esplosiva perché è identitaria.

Non c'è napoletano che sarà escluso, non c'è ragazzo o vecchio che non si riconoscerà nell'urlo liberatorio che arriva alla fine di una storia di fallimenti e disperazioni, di illusioni e disillusioni, di incanti e disincanti durata 33 anni.

Non guardate Napoli adesso, se non l'avete guardata nel 2018 quando non bastarono i 91 punti, e il gioco scintillante di Sarri.

FESTA SCUDETTO NAPOLI

Guardate piuttosto ai molti milioni di napoletani nel mondo, che oggi tireranno fuori dai cassetti una maglia azzurra, magari vecchia e con la scritta Buitoni, e idealmente si metteranno in viaggio. Guardate a chi a Buenos Aires, a San Pietroburgo o a Shanghai vedrà la partita in orari improbabili, e urlerà e si abbraccerà esattamente come fosse a Materdei o a Mergellina. Guardate lì, in tutte queste città. Come a Padova, a Novara, a Rimini o a Bologna. Perché questa, sapete, è la festa non di una squadra, ma di un'identità. È la festa di un popolo. E al di là di un bel momento di spettacolare confusione, durerà un sacco di tempo. Forse, durerà per sempre.

FESTA SCUDETTO NAPOLI STRISCIONE

SIAMO UNA COMUNITÀ, COME AI TEMPI DI DIEGO

Roberto Saviano per il “Corriere della Sera”

Non è uno scudetto qualsiasi, credetemi. È uno scudetto vinto dal Napoli. È furore agonistico, gioia pura e trasversale a ogni fascia della società, a ogni quartiere. È nemesi. Soprattutto, è merito. Qualcuno dirà: è sempre così, chiunque lo vinca. E invece no: insisto. Uno scudetto vinto dal Napoli non è come uno scudetto vinto da un’altra squadra.

D’accordo: è la mia squadra, la squadra della città in cui sono nato, ed è la squadra per cui ho sempre tifato, e quindi questa eccezionalità potrei vederla soltanto io (in verità insieme a milioni di altri tifosi), potrebbe essere giustificata dalle lenti particolari che indosso, le lenti della nostalgia, della saudade provocata da un allontanamento forzato.

FESTA SCUDETTO NAPOLI

L’unicità di questo scudetto potrei vederla, ancora, per un motivo semplicissimo: perché sono un tifoso, e ogni tifoso ravvisa qualcosa di assolutamente unico nella propria squadra. Ma io insisto ancora: non è questo. Almeno, non è solo questo. Fornirò qualche ragione che esula dal mio coinvolgimento personale, e altre che lo investono pienamente.

Le solite tre Negli ultimi vent’anni, le squadre di calcio che hanno vinto il campionato sono state tutte del Nord, e sono state soltanto tre. Le solite: Juve, Milan e Inter. Fino al punto che sul tema scudetto si è posta una sorta di Questione meridionale.

roberto saviano

Senza voler sottrarre meriti a nessuno e senza riferirmi ad alcun caso in particolare, voglio comunque osservare come lo scudetto sia una meta più docile da raggiungere quando sono in gioco, oltre ai calciatori, cospicui investimenti finanziari, articolati assetti societari e perfino politici. Sarebbe da stupidi negare che il Nord Italia è un luogo più ricco rispetto al Sud. Sarebbe miope non intuire che questa ricchezza si travasa nel calcio come in qualunque altro sport.

roberto saviano