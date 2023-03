24 mar 2023 16:10

“LO SCUDETTO? SAREBBE ARRIVATO ANCHE PRIMA SE LE COSE FOSSERO STATE PIÙ LECITE...” – DE LAURENTIIS SCATENATO: "SPALLETTI RESTERA’ A NAPOLI. LUCIANO È STATA UNA FELICE INTUIZIONE, GLI AVEVO GIÀ CHIESTO DI VENIRE DA NOI PRIMA CHE ANDASSE ALLA ROMA MA MI DISSE CHE NON POTEVA. PER AVERLO HO FATTO DEPISTAGGIO CON ALLEGRI CHE VENNE A ROMA A FARMI 4 LEZIONI DI CALCIO” - LA BORDATA A GATTUSO: "SE LO AVESSI SEGATO, SAREI ANDATO PRIMA IN CHAMPIONS"