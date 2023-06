7 giu 2023 19:35

“SE LA FIORENTINA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE MI TINGO UNA CIOCCA DI CAPELLI DI VIOLA” – IL FIORETTO DI DARIO NARDELLA, SINDACO DI FIRENZE, A "UN GIORNO DA PECORA" PRIMA DI PARTIRE PER ANDARE A VEDERE LA FINALE A PRAGA CONTRO IL WEST HAM - CERTO CHE DOPO CHE RAFFAELLA FICO AVEVA PROMESSO DI FARE IL BAGNO IN TOPLESS DOPO LA VITTORIA DELLO SCUDETTO DEL NAPOLI, NARDELLA CON UNA FREZZA VIOLA NON È ALTRETTANTO INVITANTE...