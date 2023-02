“SE MI FACCIO DIRE CHE DICO CAZZATE E STO ZITTO, COSA VENGO PAGATO A FARE?” – LELE ADANI REPLICA FURIOSO A MASSIMILIANO ALLEGRI: “HA DETTO DELLE BUGIE, IL MIGLIOR ATTACCO O IL SECONDO L’HA AVUTO QUATTRO VOLTE SU UNDICI ANNI, NON SEMPRE” – IN SETTE PARTITE QUEST’ANNO IN EUROPA LA JUVE NE HA VINTA UNA. NON DICI QUELLO, CHE IL VINCERE DI MISURA È STATO INVENTATO…”

Lele Adani contro Massimiliano Allegri. […] Allegri ha bollato come “ca***te” alcuni rilievi fatti dallo studio, forse perché ancora infervorato per l’1-1 con il Nantes, con i bianconeri che non sono riusciti a conservare l’iniziale vantaggio.

“Max ha detto delle bugie - ha attaccato Adani [alla Bobotv…] - la verità è che non ha mai avuto con le sue squadre il miglior attacco o il secondo. L’ha avuto quattro volte su undici anni, non sempre: quattro su undici.

Di cui gli ultimi due anni, l’anno scorso ha avuto l’undicesimo attacco e quest’anno è il sesto. Allora se tu dici una bugia e mi faccio dire che dico delle ca***te e sto zitto, e ho paura, cosa vengo pagato a fare. Voglio poter dire che non sei preparato. Il 95% dei colleghi va in tv annoiato, va in tv senza avere il rispetto e la preparazione per chi ti ascolta”.

Adani ha poi fatto notare alcuni aspetti per i quali la Juve merita di essere criticata: “In sette partite quest’anno in Europa la Juve ne ha vinta una col Maccabi in casa. Perché questo è quello che è successo adesso. Non dici quello, che il vincere di misura è stato inventato, un’espressione coniata e riciclata dall’ippica da chi ha accusato di non voler essere considerato per quello quando ci ha costruito una vita di dibattiti. E gli stessi che non hanno avuto la capacità e la libertà, la preparazione e il coraggio di ribattere sono quelli che hanno usato quell’espressione per salire sul carro e dire ‘no, però in fondo conta vincere’”.

