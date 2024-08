22 ago 2024 16:06

“SE TI DOPI CON IL CLOSTEBOL, SEI UN IMBECILLE" - PARLA MARCO BORTOLOTTI, NUMERO 87 DEL MONDO IN DOPPIO: "IO COME SINNER, SONO RISULTATO POSITIVO ALLA SUA STESSA SOSTANZA, IL CLOSTEBOL, CON CUI ERO ENTRATO IN CONTATTO ACCIDENTALMENTE, E SONO STATO ASSOLTO. A DIFFERENZA DI JANNIK, NON HO FATTO NEANCHE L'UDIENZA, L'ACCUSA HA ACCOLTO LA MIA DIFESA - UN MIO AMICO BIOLOGO MI DISSE: SE PARLASSIMO DI ALTRI FARMACI IL DISCORSO SAREBBE DIVERSO, MA QUESTA È UNA POMATA PER LE FERITE…”