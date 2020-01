“SEI FANTASTICA, SEI MOLTO SEXY” - GIANLUCA MOSCARELLA, L’ARBITRO DI TENNIS ACCUSATO DI AVER FATTO APPREZZAMENTI A UNA RACCATTAPALLE MINORENNE, È STATO ALLONTANATO DALL’ATP - A SMASCHERARE L’UOMO FU UNA REGISTRAZIONE VIDEO FINITA IN MANO A UNO YOUTUBER CHE ANALIZZÒ LE IMMAGINI DIVULGANDO I FRAME INCRIMINATI - NELLA STESSA GIORNATA L'ARBITRO FINI' SOTTO ACCUSA PER… - VIDEO

Allontanato dall'Atp, l'Associazione tennisti professionisti, Gianluca Moscarella l'arbitro finito sotto accusa per aver detto a una raccattapalle "sei sexy" durante un torneo a Firenze. Moscarella non potrà più arbitrare tornei Apt tour e Challenger: la notizia è stata anticipata dal sito Tennisitaliano e ripresa da altre testate fra le quali Il Tirreno. La sospensione è a tempo indeterminato, ma il procedimento contro di lui non è ancora concluso.

Il giudice di sedia lombardo, considerato fra i primissimi in Italia, paga quanto accaduto il 26 settembre al Tennis Club delle Cascine a Firenze nel corso dell'incontro fra portoghese Pedro Sousa e l'italiano Enrico Dalla Valle.

«Sei fantastica, sei molto sexy», le frasi incriminate dette a una ragazzina minorenne che faceva da raccattapalle. A smascherare Moscarella fu una registrazione video, il torneo era in diretta streaming sul web e uno youtuber analizzò le immagini divulgando poi i frame incriminati. Nella stessa giornata l'arbitro è finito sotto accusa per un altro comportamento: l'aver incoraggiato Pedro Sousa a chiudere in fretta la gara perché faceva molto caldo.

Attraverso i suoi legali Moscarella fa sapere di non essere stato informato del provvedimento. E in una nota precisa: a proposito "dell'allontanamento dal circuito Atp e della presunta squalifica a vita: al fine di evitare fraintendimenti, occorre tenere distinto il legame lavorativo in essere tra il signor Moscarella ed Atp dalla sua qualifica di arbitro accreditato presso la Federazione Internazionale tennis".

La relazione secondo i legali "si fonda su un contratto di collaborazione il quale espressamente prevede il favore di Atp il diritto di recesso unilaterale dal medesimo in qualsiasi momento e anche in assenza di qualsivoglia motivazione". La nota si conclude ricordando che il procedimento è in corso di svolgimento e non è ancora concluso.

