17 mag 2023 14:40

“SEI UNO SCHERZO ASSOLUTO" - AL FORO RUNE SHOW CONTRO IL GIUDICE DI SEDIA: "PRENDI I SOLDI QUANDO SBAGLI, PER FAVORE RISPETTA I GIOCATORI”. INUTILI I TENTATIVI DI CALMARLO, IL DANESE È UNA FURIA: "È SEMPRE L'ARBITRO CHE MI FA SEMBRARE IL CATTIVO” – PAOLO BERTOLUCCI: “HA UN CARATTERE MOLTO LATINO, NON TUTTI POSSONO ESSERE DEI GENTLEMAN SUL CAMPO" - DOPO AVER VINTO IL PRIMO SET CONTRO DJOKOVIC 6-2, IL DANESE E' SOTTO 4-5: PARTITA SOSPESA PER PIOGGIA...