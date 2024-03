“SENTO CHE LA VITA MI STA SFUGGENDO DI MANO” – L’EX ROMA E JUVE OSVALDO, CHE DOPO AVER APPESO GLI SCARPINI AL CHIODO HA INTRAPRESO LA CARRIERA MUSICALE, IN UN VIDEO SCOPPIA A PIANGERE: "LOTTO CONTRO LA DEPRESSIONE, CHE MI HA PORTATO AD ALCUNE DIPENDENZE, ALCOL E DROGA. SONO IN CURA MA NON RIESCO A USCIRNE. NON HO UN LAVORO STABILE, HO SPESO TUTTI I MIEI SOLDI. NON MI INTERESSA ALZARMI DAL LETTO” – LE SCUSE ALL’EX COMPAGNA, LA GIORNALISTA DANIELA BALLESTER – VIDEO

Una confessione drammatica, tra alcol, droga, depressione, e bugie Dani Osvaldo è nato con un grande talento, fama&soldi, un'ottima carriera pur limitata da una personalità eccentrica, da comportamenti sopra le righe &Co Questa sua disperazione è una richiesta di aiuto urgente pic.twitter.com/ISIUj7cIRa — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) March 14, 2024

Da corrieredellosport.it

OSVALDO DANIELA BALLESTER

Daniel Osvaldo sta attraversando un periodo difficilissimo della sua vita. L'ex calciatore di Roma, Boca Juniors ma anche della nazionale italiana solo qualche ora fa ha condiviso un video su Instagram in cui si è lasciato andare a un lungo sfogo e in cui ha raccontato, in lacrime, delle sue dipendenze e della sua salute mentale.

Osvaldo in lacrime: "Lotto contro la depressione"

L'ex calciatore, nel video pubblicato, non nasconde la sofferenza: "Devo fare alcune confessioni sulla mia vita, su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente. Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico, prendendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare. Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione, mi fa soffrire non aver voglia di condividere le cose con la mia famiglia, i miei figli".

OSVALDO DANIELA BALLESTER

"Non riconosco più la persona che sono"

Osvaldo poi prosegue spiegando di non riconoscersi più e di non essere più la persona che tutti hanno apprezzato quando era un calciatore: "Racconto questo non per fare la vittima, per niente, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco".

veera kinnunen daniel pablo osvaldo

"Ho speso tutti i miei soldi, non so come uscirne"

"Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa. È molto difficile distinguere quello che è reale e quello chenon lo è. Da solo non ne esco, voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi. Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre".

In chiusura Osvaldo sente di dovedere delle scuse alla sua famiglia ma anche alla sua ex compagna, la giornalista Daniela Ballester, con cui da poco ha concluso la relazione: "Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più”.

(...)

OSVALDO DANIELA BALLESTER daniel osvaldo gianinna maradona 3