“SENZA SAPERE NULLA, DI COLPO ERO FUORI” – LELE ADANI RACCONTA LA VERA STORIA DEL LICENZIAMENTO IMPROVVISO DA SKY - “NELLE MAIL CHE MI MANDAVANO I RESPONSABILI E CI DICEVANO CHE IO E ANNA BILLÒ ERAVAMO LE COLONNE PORTANTI DEL PROGRAMMA” - "ALLA BASTARDA", SUSSURRA VENTOLA. POI ARRIVA CASSANO CHE METTE IL CARICO: “HANNO FATTO COME QUELLO CHE SE LO TAGLIA PER FARE DISPETTO ALLA MOGLIE”

Estratti da fanpage.it

lele adani

Lele Adani ha raccontato in diretta, durante il programma Viva el Futbol, cosa è successo nel suo ultimo anno s Sky e com'è terminata la sua collaborazione con l'emittente dopo 9 anni. Non ha fornito una motivazione ufficiale, che lui stesso non è stato in grado di dare considerati i tempi e i modi della comunicazione ricevuta (come chiarito nel racconto fatto nella puntata di ieri sera), ma ha descritto il contesto in cui è maturato il suo allontanamento dallo studio.

"Senza sapere niente, di colpo ero fuori. Non ero più nel programma. Nessuno mi ha convocato per informarmi dell'intenzione di voler apportare dei cambiamenti".

adani bizzotto

L'ex calciatore, oggi commentatore in Rai, traccia una data spartiacque, la stagione 2020-2021 che sembrava incanalata verso un'organizzazione del lavoro e dei contenuti tarata sul momento della ricerca (relativamente alle schede dei calciatori giovani e più interessanti nel panorama continentale) e dell'analisi, con attenzione particolare all'Europa League.

nicola ventola antonio cassano daniele adani

"Lo trattavamo su alti livelli fino a fare anche le top 11 che alla gente piacciono. Facevamo anche un lavoro statistico e prendevamo in esame le annate dei giocatori più promettenti (e cita il caso di Pavlovic). Li selezionavamo, in settimana ci preparavamo".

Le mail dei responsabili: "Mi dicevano che ero una colonna portante"

Cosa è successo? Per rendere bene l'idea dello smarrimento provato in quel momento menziona anche le "mail che mi mandavano i responsabili e nelle quali ci dicevano che io e Anna Billò eravamo le colonne portanti del programma. Poi di colpo sono rimasto fuori… guarda il modo di gestire i gruppi di lavoro da parte di quelli che stanno sopra".

nicola ventola daniele adani antonio cassano

"Alla bastarda", sussurra Ventola che è accomodato sul divano accanto ad Adani. S'introduce Cassano che, con un linguaggio colorito dice: "Lele… qui noi abbiamo avuto c..o ad avere te. Hanno fatto come quello che se lo taglia per fare dispetto alla moglie. Guarda la Rai, Lele, da quando ci sei tu è tutto in salita".

lele adani coppa italia LELE ADANI ALESSANDRO ANTINELLI - NOTTI EUROPEE daniele adani antonio cassano nicola ventola 3 adani mancini

(…)