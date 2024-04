16 apr 2024 20:00

“SENZA TETTE DI FUORI NON SI PUO’ ANDARE AL COACHELLA”. LA RICONOSCETE? DA PICCOLA SOGNAVA DI FARE LA CRIMINOLOGA, OGGI È TRA LE INFLUENCER PIÙ SEGUITE. LE FOTO DELLA SUA TRASFERTA A LOS ANGELES PER IL "COACHELLA MUSIC FESTIVAL" HA ACCESO ORDE DI PIPPAROLI E DI HATER CHE SUI SOCIAL SI SONO SCATENATI – “PLASTICA A GO GO, MA COME SI FA A ROVINARSI COSÌ?” - IL SUO FIDANZATO CALCIATORE HA, INVECE, MOSTRATO DI APPREZZARE GLI SCATTI…