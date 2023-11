“SERVE UNA SVOLTA O SALTERANNO DELLE TESTE MOLTO PRESTO” – LOTITO PROCESSA SARRI E LA SQUADRA DOPO LA SCONFITTA CON LA SALERNITANA: “ABBIAMO PERSO UNA PARTITA UNDICI CONTRO UNO (L'EX CANDREVA). NON SI PUO’ CONTINUARE COSI’” – IL DS FABIANI RINCARA LA DOSE: “SE QUALCUNO PENSA CHE L'ALLENATORE VENGA SOLLEVATO DALL'INCARICO SI SBAGLIA, LA MELMA LA MANGIAMO TUTTI INSIEME ADESSO. ME COMPRESO”

Alberto Abbate per il Messaggero - Estratti

Sprofondo all'undicesimo posto. Anzi, forse al dodicesimo se, dopo il sorpasso di Monza e Frosinone, stasera a Bologna vincerà persino il Torino. Dopo 13 giornate e miseri 17 punti (come nel 2013/14 ovvero 13 lunghezze in meno dell'anno scorso a un terzo del cammino) il campionato della Lazio è compromesso e, com'è ovvio che sia, il capitombolo di Salerno sta provocando un terremoto in classifica e dentro Formello: «Abbiamo perso una partita undici contro uno (l'ex Candreva, ndr) tuona Lotito, ancora furioso il giorno dopo e non si può continuare così. Serve una svolta subito o salteranno delle teste molto presto. Io sto in Molise per un convegno, ma ho dato le indicazioni a Fabiani, che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto».

E infatti il ds ieri mattina alle 11 ha rinchiuso solo la squadra e Sarri per mezz'ora dentro lo spogliatoio ed è stato molto duro: «Abbiamo perso contro l'ultima in classifica. Ora basta. Se qualcuno pensa che l'allenatore venga sollevato dall'incarico si sbaglia, la melma la mangiamo tutti insieme adesso. Me compreso». La società è furiosa con tutti, non vuole più alibi per nessuno, né per i giocatori né per il tecnico.

In appena tre settimane Sarri è passato dal «voglio chiudere la carriera qui» al «se il problema sono io, parlo con Lotito e me ne vado». Ovviamente sono entrambi messaggi forzati o provocazioni disperate, fate voi - di Mau per provare a scuotere l'ambiente e tutta la Lazio. La realtà è ché il club non ha intenzione di esonerarlo (con oltre dieci milioni lordi a bilancio) e l'allenatore non vuole dimettersi e mollare la barca adesso.

Si spera ancora di poter rivalutare, di comune accordo, il matrimonio fino al 2025 a giugno, a meno che la situazione non precipiti del tutto, con Tudor e la suggestione Scaloni sempre sullo sfondo. I prossimi risultati ora rappresentano ancora di più uno spartiacque decisivo. Non solo contro il Celtic Glasgow, perché paradossalmente il volto sinora positivo nella vetrina Champions fa ancora più arrabbiare Lotito, ma soprattutto contro il Cagliari sabato alle 18. Ripristinati oggi e venerdì il ritiro della vigilia obbligatorio.

Sei sconfitte in 13 gare sono un oltraggio. È la peggior partenza nella carriera di Sarri, che non riesce più a dare una scossa e a cambiar spartito. Appena 2 tiri nello specchio all'Arechi e 2 gol (entrambi su rigore di Immobile) nelle ultime 4 gare, la porta ormai è un miraggio. Ieri c'è stato un confronto tecnico anche fra i giocatori, che si dichiarano al fianco di Maurizio e si sono ripromessi di cementarsi con le vecchie cene di gruppo. Gli esterni (da Felipe a Zaccagni, passando per Pedro, sotto processo) sostengono che la manovra è prevedibile e, di conseguenza, su di loro c'è sempre un raddoppio e un muro in attacco.

