“SIAMO UNA FAMIGLIA MEDIA TRA CALCIO, CUCINA E FIGLI” – FABIO CARESSA CI HA PRESO GUSTO: DOPO “PECHINO EXPRESS” CON LA FIGLIA SOGNA UN PROGRAMMA CON LA MOGLIE – LA DELUSIONE PER L’ELIMINAZIONE DA “PECHINO EXPRESS” E GLI EUROPEI: “RIPONGO GRANDE FIDUCIA IN SPALLETTI, HA FATTO COSE IMPORTANTI. HA CRITICATO CHI PASSAVA LA NOTTE A GIOCARE CON LA PLAYSTATION E SCAMACCA HA DECISO DI BUTTARLA”

Maria Volpe per il "Corriere della Sera" - Estratti

Fabio Caressa oggi compie 57 anni. È reduce da un viaggio speciale. Né stadi, né partite; né colleghi, né comodità. Lui, giornalista sportivo, voce di Sky Sport e la sua secondogenita Eleonora hanno fatto coppia — «I Caressa » — nel reality «Pechino Express» su Sky Uno : una sfida accesa, tanta passione e fatica. Li davano vincenti, ma la settimana scorsa (in realtà il programma girato in Vietnam, Laos, Sri Lanka è stato registrato in autunno) sono stati eliminati.

Come succede che la voce del calcio decide di partire con sua figlia per un viaggio avventuroso?

«Siamo grandi fan di Pechino e ci dicevamo: “Pensa come sarebbe bello farlo?”. Lo seguivamo tutti in famiglia (Benedetta Parodi è moglie di Fabio e insieme hanno tre figli: Matilde, Eleonora, Diego, ndr ) ma io e Eleonora eravamo i più assidui. Siamo partiti con l’idea di fare una gara e vivere un bel rapporto tra di noi. La nostra complicità è stata importante da un punto di vista valoriale. Ci aiutiamo e sosteniamo. Il fatto che sia emerso tutto ciò, anche nei momenti di difficoltà, non era scontato».

E i telespettatori hanno gradito molto.

«Vedere un bel rapporto padre-figlia ha solleticato l’emotività della gente».

Cosa condivide con gli altri figli?

«Con Matilde coltivo la passione per la musica; con Diego quella per il calcio».

Si è molto arrabbiato per l’eliminazione da Pechino — votati dalla coppia dei Pasticceri, composta da Damiano Carrara (suo amico) e il fratello Massimiliano — e non l’ha nascosto...

«Sono rimasto deluso, ma alla fine è una gara, finisce lì. Mi dispiaceva per Eleonora, ci stavamo divertendo».

Avete litigato a «Pechino Express»?

«No. Io sono un fiammifero che si accende e si spegne, Eleonora tiene più il muso. Prima di partire le ho detto: non teniamo il muso, però. E così è stato».

Tra poco ci saranno gli Europei di calcio.

«Ripongo grande fiducia in Spalletti, ha fatto cose importanti. E ha espresso bene il concetto che ci sono valori da rispettare per essere in quel gruppo. Spalletti ha criticato chi passava la notte a giocare con la playstation e Scamacca ha deciso di buttarla».

Lo farete prima o poi un programma lei e sua moglie Benedetta?

«È il sogno della nostra vita: aprire le telecamere sulla nostra cucina e soggiorno. Siamo orgogliosamente una famiglia media: calcio, cucina, figli. Mentre Benedetta sta ai fornelli, io guardo l’Eredità , giochiamo, aperitivo, poi arrivano i ragazzi».

Insomma, raccontare la vostra quotidianità?

«Sì, ma non in stile Kardashian, ma per trasmettere la gioia di una vita familiare».

Sembra proprio orgoglioso della sua famiglia .

«Sì, io e Benedetta stiamo scrivendo un libro sui 25 anni del nostro matrimonio. Ci saranno tanti aneddoti, nulla di pruriginoso eh».

Segreti per la felicità di coppia?

«Rispettare l’altro e la sua libertà; non essere gelosi; parlare sempre e non far sedimentare i problemi».

Abbiamo trovato i nuovi Sandra e Raimondo?

«Non mi permetterei mai, loro, per noi, sono idoli inarrivabili ».

Cosa deve alla sua famiglia?

«Sono cresciuto grazie a mia moglie e ai miei figli. E mi hanno fatto capire alcuni aspetti del patriarcato che la mia generazione ha radicati dentro».

