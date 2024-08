“SINNER? CAPISCO LA FRUSTRAZIONE DEGLI ALTRI GIOCATORI PER LA MANCANZA DI COERENZA” – IL COMMENTO AL VETRIOLO DI NOVAK DJOKOVIC SULLA DI POSITIVITÀ AL DOPING DEL TENNISTA AZZURRO (POI SCAGIONATO DALLE ACCUSE): “IL SUO CASO È STATO RISOLTO NEL MOMENTO IN CUI È STATO ANNUNCIATO. MA SONO PASSATI CINQUE O SEI MESI DA QUANDO LA NOTIZIA È STATA COMUNICATA A LUI E AL SUO TEAM. QUINDI, SÌ, CI SONO MOLTI PROBLEMI NEL SISTEMA. MANCANO PROTOCOLLI STANDARDIZZATI E CHIARI…”

(ANSA-AFP) - Novak Djokovic ha chiesto "protocolli chiari" e "approcci standardizzati" ai casi di doping nel tennis, sabato, in risposta all'annuncio che Jannik Sinner, il miglior giocatore del mondo, ha evitato il divieto nonostante i due test positivi di quest'anno. Djokovic, parlando con i giornalisti mentre si prepara a difendere il suo titolo agli US Open, ha detto che i giocatori che hanno lamentato la mancanza di trasparenza nel caso Sinner hanno ragione.

"Capisco la frustrazione dei giocatori per la mancanza di coerenza", ha detto il 24 volte campione del Grande Slam. "Da quanto ho capito, il suo caso è stato risolto nel momento in cui è stato annunciato. Ma credo che siano passati cinque o sei mesi da quando la notizia (dei test positivi) è stata comunicata a lui e al suo team. "Quindi, sì, ci sono molti problemi nel sistema", ha detto Djokovic.

"Vediamo la mancanza di protocolli standardizzati e chiari. Posso capire i sentimenti di molti giocatori che si chiedono se siano trattati allo stesso modo". Diversi giocatori hanno suggerito che Sinner abbia ricevuto un trattamento speciale a causa della sua posizione in classifica, chiedendo perché non sia stato sospeso provvisoriamente mentre si svolgeva l'indagine che lo ha scagionato. Ieri Sinner ha ribadito di essere stato trattato come qualsiasi altro giocatore.

"Non ci sono scorciatoie, non c'è un trattamento diverso, è lo stesso processo", ha detto Sinner. Per Djokovic il caso Sinner è un esempio lampante del perché lo sport ha bisogno della controversa Professional Tennis Players Association, che ha contribuito a fondare per dare ai giocatori una maggiore voce in capitolo.

Si è chiesto se alcuni casi di questo tipo possano essere risolti con poca pubblicità, come quello di Sinner, perché il giocatore aveva i fondi per assumere una rappresentanza legale costosa ed efficiente, mentre altri giocatori non hanno questa possibilità. "Non lo so", ha detto Djokovic. "È un caso o no? È un aspetto che ritengo si debba indagare di più a livello collettivo, per esaminare il sistema e capire come questi casi non si verifichino, cioè non il caso in sé, ma come si possa standardizzare il tutto in modo che ogni giocatore, a prescindere dal suo ranking o dal suo status o dal suo profilo, sia in grado di ottenere lo stesso tipo di trattamento".

Secondo Carlos Alcaraz il caso è più ampio di quanto sia stato reso pubblico, ma ha rifiutato di criticare la decisione dell'ITIA. 'Sono abbastanza sicuro che ci sono molte cose che non sappiamo. Ma se hanno permesso a Jannik di continuare a giocare, è per qualcosa. Hanno detto che è innocente, quindi è tutto ciò che so e di cui posso parlare".

