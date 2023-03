31 mar 2023 15:42

“SINNER? È COME LA MELONI. HA LE PALLINE QUADRATE E, PRESTO, VINCERÀ UNO SLAM. NE SONO CERTO” – NICOLA PIETRANGELI, A QUASI 90 ANNI SUONATI, PARAGONA L’AZZURRO A DONNA GIORGIA: “HA LO STESSO CARATTERE, JANNIK MI RICORDA IL PRIMO DJOKOVIC, PUÒ VINCERE IL ROLAND GARROS - BERRETTINI È IN CRISI MA NON PER COLPA DELLA SATTA, GIRA TROPPI SPOT - E POI RIVELA LA PROPOSTA DI RENATO ALTISSIMO, LEADER DELL’ALLORA PARTITO LIBERALE, PER DIVENTARE DEPUTATO EUROPEO...