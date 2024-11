“SINNER? HA FATTO BENE A SALTARE PARIGI-BERCY. JANNIK PARTE FAVORITO ALLE FINALS” – ADRIANO PANATTA SCATENATO A “LA DOMENICA SPORTIVA”: “ZVEREV È PASSATO NUMERO 2 DEL MONDO SCAVALCANDO ALCARAZ. MA IL TEDESCO HA VINTO DUE MILLE. LO SPAGNOLO INVECE HA PORTATO A CASA DUE SLAM COME JANNIK E ORA È IL NUMERO TRE. PENSO CHE QUESTO ALGORITMO CHE DECIDE LA CLASSIFICA ATP L'ABBIANO TROVATO PER STRADA” – LA BORDATA SULLE FINALS FEMMINILI IN CORSO A RIAD…

Dalle Finals di Torino all'algoritmo che decide la classifica ATP: è un Adriano Panatta scatenato quello che si presenta davanti alle telecamere della Domenica Sportiva. Si parte, come tradizione, da Sinner: "Ha fatto bene a riposarsi una settimana e a saltare Parigi-Bercy. Una cosa è certa, lui parte nettamente favorito alle Atp Finals".

Poi arriva la frecciata al modo in cui si realizza la classifica ATP: "La cosa buffa è che a Parigi Zverev è passato numero 2 del mondo scavalcando Alcaraz. Zverev, ovverosia il tennista che in stagione ha vinto due mille. Alcaraz, invece, ha vinto due Slam come Jannik e ora è il numero tre. Allora io mi chiedo: se un atleta in una stagione vince Wimbledon e Roland Garros deve essere numero uno o due al massimo.

Non può finire alle spalle di un tennista che ha vinto due tornei minori. Io penso che questo algoritmo che decide la classifica ATP l'abbiano trovato per strada. La classifica e un valore di un giocatore lo fanno il numero di vittorie nei grandi tornei, non la media di vittorie e sconfitte. Non è reale nè accettabile. E infatti di questo algoritmo, giustamente, si lamentano tutti".

Infine una battuta sulle Finals femminili in corso a Riyadh: "Questo torneo così importante si sta svolgendo in una città e in un paese dove i diritti delle donne non vengono tenuti in grande considerazione. Speriamo che queste Finals in corso possano aiutare a regalare un’apertura sotto questo punto di vista". Il commento è stato accolto con un grande applauso dallo studio di Rai Due.

