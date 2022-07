4 lug 2022 19:30

“SINNER POTREBBE NON VINCERE WIMBLEDON QUEST’ANNO, MA CI SONO BUONE POSSIBILITÀ CHE UN GIORNO LO FARÀ” – IL "NEW YORK TIMES" SI STRUGGE PER L’ASSENZA DI FEDERER MA SI CONSOLA CON IL TENNISTA AZZURRO - LO SPAGNOLO "EL MUNDO": “IL GIOCO DI SINNER NON È DI QUELLI CHE INFIAMMANO IL PUBBLICO, MA HA DOMINATO ALCARAZ. CON LA SUA FLEMMA E CON LE LUNGHE GAMBE DA SCIATORE È STATO IMPLACABILE”