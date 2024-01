“SINNER È PRONTO PER VINCERE UNO SLAM. IN AUSTRALIA? PERCHÉ NO?". LA SENTENZA DI JOHN McENROE SUL TENNISTA AZZURRO CHE NEL PRIMO MATCH DEL TORNEO DI ESIBIZIONE DI KOOYONG HA BATTUTO AGEVOLMENTE POLMANS – “MI STUPIREI SE NON VINCESSE UN MAJOR QUEST’ANNO. QUELLA TRA SINNER E ALCARAZ SARÀ LA PROSSIMA GRANDE RIVALITÀ, MA NON SCORDATEVI DI RUNE..." – VIDEO

https://video.corriere.it/sport/sinner-beffato-colpo-perfetto-vagnozzi-cosi-si-allena-melbourne/22e7c7cc-aeb8-11ee-a0bf-e207f02bcbec

Da sportmediaset.mediaset.it

sinner

Inizia nel migliore dei modi il Kooyong Classic per Jannik Sinner: l'altoatesino vince il primo match del torneo di esibizione che anticipa gli Australian Open. Il numero 4 al mondo si impone 6-4, 6-0 in un'ora e 26 minuti di gioco sul padrone di casa Marc Polmans, 156esimo della classifica Atp: dopo un timido avvio, il 22enne di Sesto Pusteria mette a segno quattro break di fila vincendo nove game consecutivi e portando a casa la sfida.

LA SENTENZA DI MCENROE

Estratto da gazzetta.it

Big Mac ha emesso la sua sentenza: "Sinner è pronto per vincere uno Slam. In Australia? Perché no?". John McEnroe è da sempre un grande estimatore del talento altoatesino, lo segue fin dai primi passi sul circuito e lo farà anche quest’anno in veste di talent di Eurosport che trasmetterà in diretta gli Australian Open al via domenica: "Aspettavamo il “grande salto” da un po’ e finalmente negli ultimi mesi lo abbiamo visto.

jannik sinner simone vagnozzi

Sinner ha rotto le catene, adesso sa di appartenere alla cerchia dei migliori, mi stupirei se non vincesse un Major quest’anno". The Genius esalta il talento azzurro: "È umile ma ha qualità da leader, ha fatto il salto di qualità. Quella tra lui e Alcaraz sarà la prossima grande rivalità, ma non scordatevi di Rune..."

