“SOCIETÀ FANTASMA, GIOCATORI SENZA PALLE. ONORE A TE JOSÉ MOURINHO” – A ROMA PROSEGUE LA CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DI FRIEDKIN INVITATO A PASSARE LA MANO. DOMANI IL PATRON AMERICANO E DIVERSI CALCIATORI DELLA ROMA (SPINAZZOLA E PELLEGRINI IN TESTA) SARANNO FISCHIATI ALL’OLIMPICO. I TIFOSI CONTINUANO A RINGRAZIARE MOURINHO CHE SI SENTE TRADITO DA FRIEDKIN (E DA QUALCHE CALCIATORE)...

Se il nome di Daniele De Rossi (oggi in conferenza stampa alla 10) mette d’accordo un po’ tutti per il su passato glorioso in giallorosso, Friedkin e giocatori non riceveranno di certo un trattamento con i guanti da parte dei tifosi in vista di Roma-Verona.

L’allontanamento improvviso di Josè Mourinho non è stato per niente digerito da una parte del popolo romanista, specie dal tifo organizzato che in questi mesi aveva manifestato apertamente pieno appoggio all’allenatore portoghese.

Ieri poi, nella notte, è apparso uno striscione eloquente contro squadra e società con sopra scritto: “Società fantasma, giocatori senza palle. Onore a te José Mourinho“. Poche ore prima era comparso in zona Laurentina un maxi poster con l’immagine del presidente Dan e la scritta “Friedkin Out”.

La situazione dentro la Roma è di grande fermento, e per la partita di domani sono attesi cori e striscioni di tenore simile a quello apparso nella notte all’indirizzo di giocatori e proprietà, mentre sono scontate manifestazioni d’affetto e supporto a favore di Mourinho e del nuovo allenatore Daniele De Rossi.

