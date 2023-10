“SOFFRO DI ATTACCHI DI PANICO” - REBECCA TARLAZZI, CAMPIONESSA DI PATTINAGGIO, SI RITIRA A 24 ANNI DOPO 16 ORI: “CI SI ASPETTA MOLTO DA ME. ESSERE SEMPRE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE NON È SEMPLICE” (FORSE E’ PIU’ SEMPLICE SVEGLIARSI ALL’ALBA PER FARE UN LAVORO CHE MANCO TE PIACE?) – TARLAZZI HA VINTO IL PRIMO MONDIALE A 13 ANNI: “SENTO UN PO’ DI ODIO SPORTIVO NEI MIEI CONFRONTI. E IN GARA, C’È LA PRESSIONE DI CONFERMARSI AI VERTICI” (ARIDAJE: SE NON SI REGGE LA PRESSIONE, CI SONO SEMPRE I CANTIERI…)

Da open.online - Estratti

Rebecca Tarlazzi è stata per sedici volte campione del mondo di pattinaggio, di cui dieci in coppia prima con Alessandro Amadesi e poi con Luca Lucaroni. Per 7 volte è diventata regina d’Europa, due volte ha vinto l’oro ai World Games. Ha vinto il primo mondiale a 13 anni in Nuova Zelanda.

Oggi ne ha 24 e annuncia il suo ritiro. «Perché bisogna lasciare spazio alle giovani generazioni e non bisogna mai tirare troppo la corda», spiega oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Ma negli anni ha raccontato anche di avere attacchi di panico: «Ne soffro ancora. Anche se li gestisco meglio. Essere sempre al centro dell’attenzione, non è semplice. Anche perché poi, una volta in gara, c’è la pressione di confermarsi ai vertici».

Ad Alessandro Gallo Tarlazzi spiega: «Ci si aspetta molto, mi aspetto molto da me. E allora si complica tutto». Anche se, dice, non è stato questo a spingerla al ritiro: «Ma adesso sono sempre quella da battere. Sento un po’ di odio sportivo nei miei confronti. Resterò, però, nel mondo del pattinaggio». Adesso, aggiunge, andrà in vacanza: «Ibiza, con tre amiche e un amico.

Non voglio pensare per un po’. Godermi la giornata». Ma al pattinaggio ha detto basta per sempre: «Volevo smettere già all’inizio dell’anno. Poi sono tornata perché mi mancava qualcosa. Mi sono goduta il pattinaggio e il piacere di allenarmi come non mai. (...)