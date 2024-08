10 ago 2024 18:50

“SONO UNA DONNA FORTE, CON POTERI SPECIALI” (CIOÈ LIVELLI DI TESTOSTERONE PIÙ ALTI) - IMANE KHELIF, PUGILE TUNISINA IPER-ANDROGINA, FRESCA DI MEDAGLIA D’ORO: “MI SONO QUALIFICATA A PIENO DIRITTO PER PARTECIPARE A QUESTI GIOCHI. SONO UNA DONNA COME TUTTE LE ALTRE. SONO NATA DONNA. HO VISSUTO COME DONNA. HO GAREGGIATO COME DONNA…” - L'AFFONDO DI TRUMP CONTRO KHELIF: "LUI HA VINTO. CHE DIRE DELLA GIOVANE E BELLA PUGILE ITALIANA? E' UN'OTTIMA BOXER" - VIDEO