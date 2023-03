8 mar 2023 09:39

“SONO FELICE PER IL PSG CHE NEYMAR SIA INFORTUNATO” –CHRISTOPHE DUGARRY, CAMPIONE DEL MONDO CON LA FRANCIA NEL 1998, AL VELENO CONTRO IL BRASILIANO, CHE HA TERMINATO LA STAGIONE A CAUSA DI UN INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA: "LO TROVO INSOPPORTABILE NEL SUO DRIBBLING, NEL SUO ATTEGGIAMENTO. NON LO VOGLIO VEDERE PIÙ IN CAMPO" - "PENSO CHE SIA UN'INCREDIBILE POSSIBILITÀ PER CHRISTOPHE GALTIER…" - VIDEO