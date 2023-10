“SONO INCAZZATO CON FIFA, UEFA, LEGA A. MANDANO I CALCIATORI AL MACELLO” – DOPO LA QUARTA SCONFITTA IN 7 PARTITE SARRI SE LA PRENDE COL “CALENDARIO FOLLE”: “IN QUESTA GIORNATA CI SONO STATI ALMENO 50 INFORTUNI MUSCOLARI, SONO INDIGNATO DALL’ASSOCALCIATORI, PERMETTERE CHE I PROPRI ASSOCIATI SI FACCIANO SCANNARE MI SEMBRA UN PO’ BRUTTO. IL CALCIO ORMAI È QUESTO: PRENDI I SOLDI E SCAPPA”

Estratto da fanpage.it

maurizio sarri

Maurizio Sarri scatenato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Lazio in casa del Milan. Il tecnico capitolino nel rispondere ad una domanda sui continui cambi di formazione, si è sfogato contro il calendario. Un'occasione per puntare il dito contro le massime istituzioni del calcio italiano e internazionale con parole molto pesanti.

Le riflessioni di Sarri partono sia dalla necessità di effettuare turnazioni a centrocampo e sia dalla consapevolezza di aver assistito a tantissimi infortuni muscolari da inizio stagione. A Lazio Style Channel il mister ha spiegato: "Bisogna vedere le condizioni dei giocatori che stanno giocando ogni 3 giorni.

Poi ci sono le pause per le nazionali e sento dire alla stampa che riposano. E invece continuano giocare ogni 3 partite Spero che la Lega, FIFA, UEFA, AIC facciano tutti mea culpa. In questa giornata ci sono stati almeno 50 infortuni muscolari, sono completamente indignato dall’AIC, permettere che i propri associati si facciano scannare mi sembra un po’ brutto".

maurizio sarri foto mezzelani gmt 007

In conferenza poi, Sarri ha parlato di "calendario folle" spingendo tra le righe per una rivoluzione: "Sono ferocemente incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A e tutta questa banda per questo calendario folle. Stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio è questo: prendi i soldi e scappa. E ora ce ne sono di meno: in Serie C non campi di calcio. Tutti questi soldi del calcio vengono immessi solo per 30-40-50 giocatori".

(…)

lecce lazio sarri IL DITO MEDIO DI MAURIZIO SARRI A UN TIFOSO DEL NAPOLI