Emanuela Audisio per la Repubblica - Estratti

GIGI RIVA mondiale 2006

Non te l’aspettavi da uno con la faccia così. Dura e sincera. Ma Riva aveva un cuore tenero, sempre pronto a emozionarsi, a preoccuparsi, e a scassarsi per qualcosa. Il viso invece era da gladiatore, da uno capace di attraversare tutto. Lo chiamavano Hud dal film Hud il Selvaggio con Paul Newman. Perché era forza e coraggio. Ma soffriva anche lui, perché era sensibile, capace di sentire, quasi senza pelle.

Nella notte mondiale di Berlino 2006, il momento dei rigori contro la Francia sembrò un tempo eterno, la corsa alla toilette era per non averne bisogno poi al momento del risultato finale. Riva era lì. Sigaretta in mano. Team manager azzurro. «Gigi, cosa fa qui, stanno tirando i rigori ». E lui: «Lasciami fumare, sono teso, nervoso, ho paura di guardare, preferisco stare qui da solo, mi sento di stare da una parte, poi vado, sicuro che vado, fammi stare un po’ tranquillo, che ho il cuore a mille». Era ironico: «Siamo partiti dall’Italia che non c’era nessuno ad applaudirci e a sostenerci, ora ce la giochiamo e tutti ad applaudirci».

Per forza, è l’anno di Calciopoli.

«Siamo forti, ma ci vuole fortuna ai rigori: Italia ’90, Usa ’94, Francia ’98. Mura è su con la cicca che fuma?».

Gli era piaciuta quella notte a Berlino, diceva che si era ubriacato di felicità.

«Così tanto che mi sono anche dimenticato di ritirare la medaglia di campione del mondo.L’ho avuta solo dopo, a fine serata» .

Gigi era stato in collegio dai preti e non gli era piaciuto per niente, visto il numero delle fughe. Franco Zeffirelli, che lo adorava, lo voleva attore in un suo film e per questo disse a Gina Lollobrigida di accompagnarlo con la sua Rolls-Royce allo stadio a Firenze dove Riva giocava e dove i due non arrivarono mai perché ebbero una lite in auto che causò un incidente. Se glielo ricordavi Gigi ridacchiava. Era schivo, avrebbe potuto intrattenere tutte le platee del mondo perché di cose da raccontare ne aveva, ma preferiva stare da un lato.

Non faceva mai ombra a nessuno, ma la spalla su cui piangere a Pasadena quando il Brasile tolse il mondo all’Italia era la sua. Lui c’era, quando serviva, nei momenti più difficili, non dovevi nemmeno cercarlo, infatti Baggio si aggrappò a lui. Era lo scoglio in mezzo al mare, anche le nuove generazioni, quelli che non avevano patito la fame come lui, gli riconoscevano una forza superiore.

Nell’88 agli Europei di calcio in Germania, vide una giornalista che nell’albergo degli azzurri aspettava dalla mattina davanti all’ascensore. «Da quanto tempo stai qua?». «Due ore, ho appuntamento con Vialli che mi ha detto che sarebbe sceso». «Resta qui, vado a prenderlo, dovevi dirmelo prima». E Vialli, al suo primo europeo, scese. Riva no, per non mettere in imbarazzo nessuno e perché non voleva sentirsi dirsi grazie.

