“SONO TORNATO A FARE LA BELLA VITA” – "BUM BUM" BECKER DOPO IL CARCERE APRE LE VALVOLE AL “TELEGRAPH”: “NEL 2025 VOGLIO TORNARE A WIMBLEDON PER I 40 ANNI DELLA MIA PRIMA VITTORIA, MA DECIDE IL MINISTERO DEGLI INTERNI INGLESE” – SU DJOKOVIC, CHE HA LASCIATO IL COACH GORAN IVANISEVIC E DATO FORFAIT A MIAMI E MADRID, HA DETTO: “VINCERE L’ORO PER LA SERBIA ALLE OLIMPIADI DI PARIGI È IL SUO OBIETTIVO. IO NON POTREI ESSERE DI NUOVO IL SUO ALLENATORE, PERCHÉ…”

Boris Becker ha quasi scontato la sua pena. Nel senso che ormai dei suoi guai con la giustizia è rimasto solo il divieto di entrare nel Regno Unito. Che per lui, tradotto, vuol dire: Wimbledon. Il suo obiettivo è tornarci nel 2025, quaranta anni dopo il suo primo titolo a 17 anni sull’erba inglese.

Deve solo riuscire a convincere il Ministero degli Interni a firmare un paio di carte. Il Telegraph l’ha intervistato su questo, ora he il peggio è passato Dice: “sto facendo di nuovo la bella vita. Sono tornato“. Il tennis non l’ha mai abbandonato: “Non ci sono state ripensamenti o domande. È stato davvero come, ‘ti stavamo aspettando’.

Conoscono il vero Boris, conoscono me nella buona e nella cattiva sorte. Se vinco o se perdo, in un certo senso ero comunque un compagno di squadra. L’ho sentito molto negli ultimi 18 mesi. Non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che io faccia parte di quel mondo. È stato molto bello, è stato molto potente in un certo senso. Quindi per me tornare come allenatore, analista televisivo o commentatore è naturale per me e per tutti gli altri. Quindi penso che avrò sempre un lavoro”.

Ciò detto, parla di Djokovic. Da amico e ex coach, dice che al momento lo capisce poco. Ha lasciato Goran Ivanisevic e dato forfait a Miami e Madrid. “Penso che stia cercando qualcosa di diverso in questo momento. Non sono sicuro che sappia esattamente di cosa si tratta. Sarà sempre un mio caro amico, parliamo sempre di tennis. Ma non potrei essere di nuovo il suo allenatore, perché l’ho già fatto. Sarebbe fare un passo indietro. Sono rimasto sorpreso dalla sua decisione a Madrid.

Penso che in questa fase abbia bisogno di partite. Ha bisogno della concorrenza. Ma ha il suo programma. Penso che vincere l’oro per la Serbia alle Olimpiadi di Parigi sia il suo obiettivo principale, quindi forse sta già programmando di essere ancora fresco per luglio. Questo potrebbe essere un motivo. Non puoi mai sottovalutarlo o pensare che sia finito”.

