Il Corriere della Sera intervista l’attrice napoletana Luisa Ranieri. Il tema è lo scudetto del Napoli. La Ranieri racconta che suo marito, Luca Zingaretti, pur non tifando per il Napoli, quando vede giocare la squadra di Spalletti resta estasiato.

«Tifa Roma, però quando vede giocare gli azzurri si arricrea».

La Ranieri parla di Napoli città («Sta uscendo dal buio, lo scudetto è la ciliegina n’copp’ alla torta»), di Osimhen («È il simbolo della città, del riscatto. È il nostro nuovo dio, in questo momento»), di Spalletti:«A me piace, è pelato come mio marito, mi fa simpatia anche per questa sua paura di tirar fuori la felicità…È vero che non vive in città ma dorme dove si allena la squadra, ma credo che si sia innamorato del Napoli. Però non lo dirà mai».

Su Insigne: «Se n’è andato all’estero col suo tiro a giro. Non è stato perseverante, doveva restare, è stato punito, poverello».

La Ranieri parla anche di De Laurentiis, in particolare del suo rapporto con gli ultras, che non lo hanno mai amato troppo.

«Aurelio ha una grande personalità, non è disposto a compromessi, per i napoletani è tosto da digerire».

