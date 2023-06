23 giu 2023 16:32

“LE SQUADRE DEGLI EMIRI E IL CALCIO COME STRUMENTO DI SOFT POWER” - ALDO GRASSO: “DIETRO IL NEWCASTLE C’È UN FONDO STIMATO INTORNO AI 430 MLD DI DOLLARI GUIDATO DA BIN SALMAN AL SA’UD, 36 ANNI, UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE SAUDITA – L’ARABIA, COME IL QATAR SONO PAESI IN CUI LA DEMOCRAZIA NON È CONSIDERATA UN VALORE PRIMARIO. PERÒ IL TIFO È CIECO, TUTTI SOGNANO UN EMIRO COME PRESIDENTE DELLA PROPRIA SQUADRA E SAREBBERO PRONTI A BARATTARE IL LORO PASSATO PER UN TONALI IN PIÙ. PARLIAMONE…”