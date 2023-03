9 mar 2023 11:08

“UNA STAGIONE DI MERDA” - IL CLAMOROSO ATTACCO DELL’ATTACCANTE BRASILIANO DEL TOTTENHAM RICHARLISON AD ANTONIO CONTE: "NON CAPISCO LA SUA SCELTA DI MANDARMI IN PANCHINA. NON POSSIAMO GIOCARE COSÌ, AVENDO BISOGNO DI UN GOL” – LA DURA REPLICA DELL’EX CT ALLA GIORNALISTA IN DIRETTA TV: "SEMPRE DI ME SI DEVE PARLARE? SERVIREBBE PARLARE DELLE SQUADRE. QUANDO PERDO, PERDO SOLO IO?"