“CON STEFANO BIZZOTTO NON HO MAI AVUTO PROBLEMI” (E TE CREDO!) – IL COMMENTATORE MASSIMILIANO MAZZUCCHI SCARICA LORENZO LEONARDUZZI PER LE SPARATE AD MINCHIAM SULLE DONNE E SUI CINESI PRONUNCIATE DURANTE LA TELECRONACA DEI TUFFI - “NELLA LISTA CHE GIRA CI SONO FRASI TUTTE DI LEONARDUZZI, PAROLE DA CUI PRENDO LE DISTANZE. IO HO SOLO DETTO CHE LE OLANDESI SONO ‘GROSSE’, E NON ‘GRASSE’, E LO RIBADISCO”

Estratto da fanpage.it

LORENZO LEONARDUZZI

La procedura disciplinare nei confronti di Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ormai è cosa fatta. I due, dopo il caso delle frasi razziste (accertate attraverso un video) e sessiste (segnalate da un telespettatore ma senza video a supporto per dimostrarle) sono stati sollevati dal loro incarico per il commento delle gare di tuffi ai Mondiali di nuoto in Giappone.

(...) Parlando a Repubblica, Leonarduzzi ha ricostruito così l'accaduto così: "In quel momento io non ero in telecronaca. O meglio, non sapevo di esserlo e non voglio pagare per un sistema tecnologico non efficiente […]

massimiliano mazzucchi

A corredo Repubblica riporta anche le parole del commentatore, Massimiliano Mazzucchi, che si tira fuori, di fatto, attribuendo le responsabilità delle frasi al collega, ma anche rimarcando quanto l'assenza di immagini pesi nell'aver fatto ricadere la colpa anche su di lui: "Nella lista che gira ci sono frasi una accanto all’altra, ma non si sa chi dice cosa. Sono tutte di Leonarduzzi, parole da cui prendo le distanze. Lavoro da quattro anni al fianco di Stefano Bizzotto e non ho mai avuto problemi. Io ho solo detto che le olandesi sono ‘grosse’, e non ‘grasse’, e lo ribadisco. È un giudizio tecnico per rimarcare la differenza con i corpi meno muscolosi delle altre atlete». Un duo poco sincronizzato, che ha finito la gara con zero punti".

LORENZO LEONARDUZZI masismiliano mazzucchi