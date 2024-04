“STO CRUCCO, IL CLASSICO SECCHIONE DELLA CLASSE, QUELLO CHE VA A DORMIRE ALLE VENTUNO E NON FA NIENTE DI SBAGLIATO” - IL BLOGGER MIMMOZZO, CHE HA UNA CANALE DEDICATO AL TENNIS, ERA NEL BOX DI RUNE DURANTE IL QUARTO DI FINALE DI MONTECARLO E DAL SUO PROFILO SI E' SCATENATO CONTRO JANNIK – “A NOI PIACCIONO I RAGAZZI COME FOGNINI…” – SUI SOCIAL MOLTI SI SONO CHIESTI SE IL TENNISTA DANESE E IL SUO TEAM FOSSERO A CONOSCENZA DELLE SUE INTEMERATE QUANDO L’HANNO INVITATO A BORDO CAMPO…

Paolo Fornasari per https://corrieredeltrentino.corriere.it/ - Estratti

Nel quarto di finale del Master 1000 di Montecarlo Sinner ha vinto contro Rune che - come spesso gli capita - ha fatto di tutto per innervosire il suo avversario: il danese ha infatti battibeccato con l'arbitro e il pubblico non riuscendo però in quello che era il suo intento. Jannik ha infatti dimostrato ancora una volta la piena maturità, portando a casa il match. Complicato, sul piano dei nervi, anche da una presenza nel box di Rune di un volto che gli appassionati e gli scommettitori di tennis stanno iniziando a conoscere.

Nel box del danese c'era, oltre all'allenatore e alla mamma, il blogger conosciuto nel settore come «Mimmozzo». Blogger che, dal suo profilo, più volte ha attaccato Sinner. Nei giorni scorsi anche in modo pesante. «Sto crucco, il classico secchione della classe, quello che non sbaglia mai nulla e va a dormire alle ventuno e non fa niente di sbagliato. Ma a noi piacciono i ragazzi come Fognini», si legge nel post che si conclude con degli epiteti volgari rivolti al tennista ligure. Epiteti che per Mimmozzo sono complimenti, ma che non lo sono di sicuro per Fognini.

Sui social la reazione non ha tardato ad arrivare e molti si sono chiesti se il campione danese e il suo team fossero a conoscenza di queste parole denigratorie quando l’avrebbero invitato a bordo campo «Stavo ironizzando, erano sicuramente parole forti ma è il mio mondo», ha replicato Mimmozzo tentando di mettere una pezza. «Agli occhi di chi non mi conosce può sembrare eccessivo, ma era semplice ironia».

Ma chi è Mimmozzo? Il suo profilo Instagram vanta 69.000 followers, si dichiara tifoso di Kyrgios e di Musetti. Conosce molto bene l’ambiente del tennis, che frequenta assiduamente assistendo a numerose partite. (...)

