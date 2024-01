26 gen 2024 13:33

“LO STRAPPO DI BOBAN? LUI NON MERITA IL MIO COMMENTO” – CEFERIN DURISSIMO COL SUO EX CONSIGLIORI CHE HA LASCIATO IN POLEMICA PER LA DECISIONE DI CAMBIARE IL TETTO DEI 3 MANDATI PER FAVORIRE IL PRESIDENTE UEFA: “CHI CONOSCE LUI E ME ARRIVERÀ NATURALMENTE ALLE PROPRIE CONCLUSIONI" - SULLA RICANDIDATURA NEL 2027: "LO DIRÒ QUANDO ARRIVERÀ IL MOMENTO" - LA SUPERLEGA È VUOTA. IL RAPPORTO CON I CLUB ITALIANI? SOLO 2 CLUB IN SERIE A NON CI HANNO APPOGGIATO, E TRA QUESTI NON C’È LA JUVENTUS…”