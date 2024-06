“SVEN HA UN ANNO DI VITA? IO NON CI CREDO” - L'AVVOCATO NANCY DELL’OLIO, EX COMPAGNA DI SVEN GORAN ERIKSSON, SVELENA CONTRO L’ALLENATORE, CHE HA ANNUNCIATO DI AVERE UN TUMORE AL PANCREAS ALLO STATO TERMINALE – “DOVEVA LASCIARMI UNA CASA, ORA NON RISPONDE AI MESSAGGI. SAPEVO CHE AVEVA AVUTO DEGLI ICTUS MA CHE SI STAVA RIPRENDENDO. QUANDO CI SIAMO SENTITI AL TELEFONO A MARZO MI HA DETTO…”

Quella tra Nancy Dell'Olio e Sven Goran Eriksson è stata una lunga relazione, ai tempi in cui lo svedese era allenatore della Lazio: uno dei più vincenti della storia del club, con una Coppa delle Coppe e uno scudetto a impreziosire la bacheca biancoceleste. Insieme dal 1998 al 2007, Nancy seguì il tecnico anche nella sua parentesi da commissario tecnico dell'Inghilterra, ma tra loro i rapporti adesso non sembrano più idilliaci, almeno stando a ciò che ha dichiarato la Dell'Olio a Monica Setta, che l'ha intervistata nella sua trasmissione Storie di Donne al Bivio.

Le parole di Nancy Dell'Olio

«È difficile parlargli al telefono, ultimamente non risponde ai messaggi, mi hanno detto che è in clinica a fare delle terapie, è molto triste», ha detto Dell'Olio. Ai tempi del suo ruolo da ct dell'Inghilterra, la coppia era costantemente nel mirino dei tabloid, che parlavano anche delle loro abitudini a letto: «Facevamo sesso anche tre volte al giorno, c'era grande passione.

Sono quelle passioni che sono rare, se così non fosse stato non avrei lasciato mio marito». Tanti regali, ma non quello più desiderato: «Non mi ha fatto il regalo più importante, lasciare una casa che avevamo insieme tutta a mio nome. Sono dovuta stare tre anni con gli avvocati per avere ciò che mi spettava. Questo mi ha ferita».

Nancy afferma di aver saputo quasi insieme ai giornali delle condizioni di salute di Eriksson, che a gennaio ha detto di avere un tumore al pancreas terminale e che gli resterà solo un anno di vita. «Sapevo che non stava bene perché abbiamo sempre avuto un canale di comunicazione aperto, visto che abbiamo ancora situazioni finanziarie non risolte a Londra, ma non mi avevano riferito la gravità.

Sapevo che aveva avuto degli ictus ma che si stava riprendendo». «Ho saputo che avesse così poco da vivere esattamente il giorno prima del comunicato stampa - aggiunge - io continuo a non pensarlo, perché quando ci siamo sentiti al telefono a marzo mi ha detto "mi sento bene, non posso pensare che..."».

