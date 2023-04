“TE LO REGALO, CRISTINA BUCCINO” – AMELIA DE LA OSA LORENTE, MOGLIE DI LUCAS HERNANDEZ, DIFENSORE DEL BAYERN MONACO E FRATELLO DEL MILANISTA THEO, ESCE ALLO SCOPERTO E ACCUSA IL MARITO DI AVERLA TRADITA CON L’INFLUENCER CALABRESE, CRISTINA BUCCINO: “ORA PUOI SMETTERLA DI GIOCARE DA ENTRAMBE LE PARTI. NON DIMENTICARE CHE HAI DUE FIGLI CHE NON VIENI A VEDERE…” – ORDINI RESTRITTIVI, RISSE E CORNA: IL RAPPORTO TRAVAGLIATO TRA I DUE…

amelia de la osa lorente lucas hernandez

Estratto dell’articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

Un post nella notte di Amelia de la Osa Lorente ha fatto scoppiare uno scandalo enorme nel calcio francese: la moglie di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e della nazionale transalpina, nonché fratello del milanista Theo, ha pubblicato all'improvviso nella notte una storia su Instagram in cui accusa il marito di averla tradita con Cristina Buccino, la nota showgirl e modella calabrese.

"Ora puoi smetterla di giocare da entrambe le parti, Lucas Hernandez. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a vedere", ha scritto la 35enne influencer madrilena, insinuando che il 27enne calciatore e l'ex partecipante all'Isola dei Famosi (10 anni più di lui) abbiano una relazione clandestina alle sue spalle.

cristina buccino 5

La storia tra Lucas e Amelia è stata travagliata fin dall'inizio: i due si sono sposati il 2 giugno 2017 a Las Vegas nonostante l'ordine restrittivo reciproco a cui erano stati condannati nel febbraio dello stesso anno, con annessa sanzione di 31 giorni di servizi per la comunità, in seguito a una rissa da cui era scaturita l'accusa di violenza domestica per entrambi. Il giudice aveva impedito loro di avvicinarsi o comunicare per sei mesi, ma questo non aveva impedito loro di sposarsi.

Dopo quell'episodio la coppia è stata altre volte sul punto di spaccarsi, ma il matrimonio è sempre rimasto in piedi e sono arrivati anche due figli. Adesso evidentemente Amelia è arrivata ad un punto in cui ha la certezza del tradimento […]

amelia de la osa lorente lucas hernandez cristina buccino 6 cristina buccino 24 cristina buccino cristina buccino 23 cristina buccino 36 cristina buccino alle prese con il calippo cristina buccino 7 cristina buccino 6 cristina buccino 5 cristina buccino 34 cristina buccino 20 cristina buccino 21 cristina buccino 35 cristina buccino 4 cristina buccino 19 cristina buccino 25 cristina buccino 30 cristina buccino 2 cristina buccino 4 cristina buccino 3 cristina buccino 1 la story di amelia de la osa lorente sul tradimento di lucas hernandez con cristina buccino cristina buccino 4