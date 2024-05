“TERZIC E’ UN ESEMPIO, NON I ‘VISIONARI’ CHE FANNO CAMPIONATI NORMALI E SONO 12ESIMI IN CLASSIFICA” – PAOLO DI CANIO ELOGIA L’ALLENATORE DEL BORUSSIA DORTMUND E LANCIA UNA FRECCIATA NEANCHE TROPPO VELATA A ROBERTO DE ZERBI E AI VARI ALLENATORI “GIOCHISTI”: “QUESTO RAGAZZO PORTA IN FINALE UNA SQUADRA CHE NON CI SAREMMO MAI ASPETTATI. FACCIO UN APPELLO ANCHE ALLE ITALIANE: SE VOGLIAMO CRESCERE GUARDIAMO QUESTO SIGNORE, CHE HA AVUTO UN PO' DI FORTUNA MA…”

1- DI CANIO PUNGE DE ZERBI: 'TERZIC VA PRESO COME ESEMPIO, NON I VISIONARI CHE SONO DODICESIMI'

Paolo Di Canio applaude Edin Terzic, l'allenatore del Borussia Dortmund arrivato in finale di Champions League. […] Non voglio fare polemica, ma vi prego. Parliamo di allenatori come visionari che fanno dei campionati normali e sono dodicesimi in classifica. Poi arriva questo ragazzo (Terzic, ndr) che porta in finale di Champions il Borussia Dortmund, una squadra che non ci saremmo mai aspettati. […] Vi prego, se vogliamo crescere, guardiamo questo signore".

Di Canio non ha fatto alcun nome, ma sembra evidente che il riferimento è al tecnico italiano del Brighton, Roberto De Zerbi.

2. DI CANIO RIDICOLIZZA DEMBÉLÉ: “SEMBRA AL PARCO”. POI L’APPELLO ALLE ITALIANE

Dopo l'1-0 dell'andata firmato Füllkrug al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund sbanca anche il Parco dei Principi grazie al colpo di testa dell'eterno Hummels e conquista la finale di Champions League in programma il 1° giugno a Wembley (Londra). […] Paolo Di Canio commenta: "[…]Sono andati con tanti attaccanti ma è mancata cattiveria e cinismo".

DI CANIO BOCCIA IL PSG E INCORONA TERZIC

Secondo l'ex attaccante della Lazio i sei legni colpiti "valgono zero e quello che deve dispiacere è che in due partite sono arrivati zero gol". Di Canio, poi, non risparmia le critiche nei confronti di Dembélé: "Sembra che giochi al parco, salta tutti e corre... Vitinha e Fabian palleggiano ma senza furore... Il Dortmund ha avuto vita facile. Bravo Terzic, che ha portato questa squadra in finale quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Faccio un appello anche alle italiane: se vogliamo crescere guardiamo questo signore, che ha avuto un po' di fortuna ma quando arrivano là davanti fanno paura".

