7 giu 2024 08:27

“TUDOR? CI HA CHIESTO DI CAMBIARNE OTTO, TROPPI PER UN GRUPPO CHE NOI REPUTIAMO ALL'ALTEZZA” - CLAUDIO LOTITO SPIEGA IL CAMBIO DI ALLENATORE ALLA LAZIO, NONOSTANTE IL TECNICO CROATO AVESSE ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO: “SE NE È ANDATO DA PERSONA PER BENE. IL NUOVO ALLENATORE? ABBIAMO LE IDEE CHIARE MA NON HO ANCORA FIRMATO NESSUN CONTRATTO. SAREMO COMPETITIVI E LO ERAVAMO ANCHE QUEST'ANNO SE NON AVESSIMO PERSO PUNTI CON SQUADRE DI BASSA CLASSIFICA”