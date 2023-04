BUSINESS MUST GO ON – NEI GIORNI DI SANREMO CHIARA FERRAGNI HA CREATO UNA HOLDING SOTTO ALLA QUALE FICCARE TUTTE LE VARIE ATTIVITÀ CHE POSSIEDE (MENTRE IL SUO MARITINO FEDEZ LIMONAVA SUL PALCO DELL'ARISTON CON ROSA CHEMICAL) - LA FERRAGNI, METTENDO IN ORDINE IL SUO GRUPPO IMPRENDITORIALE, HA OTTENUTO DELLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI (PREVISTE PER QUESTO TIPO DI ORGANIZZAZIONI). A CAPO DEL GRUPPO LA FERRAGNI HA MESSO LA “SISTERHOOD SRL” – TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA HOLDING: DAL CINEMA A…