“UGOLINI È LAZIALE, PARLIAMO SOLO CON DI MARZIO” - IL VIDEO INTEGRALE DELLA SBROCCATA DI DE LAURENTIIS A BARCELLONA. PRIMA SE LA PRENDE CON IL GIORNALISTA DI SKY MASSIMO UGOLINI REO, SECONDO AURELIONE DI TIFARE PER LA LAZIO, POI TIRA IN BALLO FEDERICO FERRI, DIRETTORE DI "SKY SPORT" E INFINE SPINTONA IL CAMERAMAN: “NON DEVI RIPRENDERMI MENTRE IO PARLO. SCEMO” – CONTRO UGOLINI DE LAURENTIIS GIA’ SI ERA PRODOTTO DURANTE LA CONFERENZA DI MAZZARRI IN UN MEMORABILE “CHE CAZZO TE NE FREGA A TE?” – VIDEO

Ugolini è laziale, parliamo solo con Di Marzio. Il nuovo video esilarante della sbroccata di De Laurentiis a Barcellona ? pic.twitter.com/9DjYSO04hE — Carlo Tarallo (@TaralloCarlo) March 13, 2024

Da sport.virgilio.it -Estratti

L’attacco del presidente Aurelio De Laurentiis non aveva come riferimento Sky in generale quanto la decisione di scegliere Massimo Ugolini come intervistatore. Nel nuovo video che sta facendo il giro del web si vede il presidente del Napoli che tira via Matteo Politano dall’intervista con l’emittente televisiva e poi si lancia all’attacco:

“E’ con Di Marzio che deve parlare – dice il numero uno azzurro poi rivolgendosi a qualcuno della troupe Sky – ma anche tu che ci stai a fare? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri e mi ha detto ti sta bene Di Marzio? Lui è laziale (rivolgendosi a Ugolini, ndr)”. Poi il presidente del Napoli perde la testa e attacca il cameraman: “Non devi riprendermi mentre io parlo. Scemo”.

Napoli, De Laurentiis contro Ugolini

Quella contro Sky e in particolare contro Massimo Ugolini non è il primo sfogo e la prima uscita “scomposta” del presidente del Napoli proprio contro il giornalista. Solo qualche settimana fa, il patron azzurro si era scagliato contro l’inviato di Sky nel corso di una conferenza stampa di Walter Mazzarri. Ugolini aveva chiesto al tecnico toscano il modulo per la difesa e De Laurentiis era arrivato rispondendo in maniera del tutto fuori posto: “Che c…o te ne frega a te?”.

