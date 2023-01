9 gen 2023 16:20

“VAI FUORI” – DJOKOVIC LITIGA IN ITALIANO CON IL MANAGER AL TORNEO DI ADELAIDE - E INTANTO AGLI AUSTRALIAN OPEN, DOPO IL CASO CHE COINVOLSE NOLE LO SCORSO ANNO, È LIBERI TUTTI: SI POTRÀ GIOCARE ANCHE CON IL COVID. L’ANNO SCORSO IL SERBO FU ESPULSO PERCHÉ NON VACCINATO, QUEST’ANNO BASTA CHE I TENNISTI SI SENTANO ABBASTANZA IN FORMA DA RIUSCIRE A GIOCARE…